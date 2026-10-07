Hier, "l'acte III" du mouvement lycéen a rassemblé plus de 260 000 personnes en France selon le ministère de l'Intérieur. Face à une mobilisation qui ne semble pas faiblir et face aux accusations de violences policières, le Premier ministre tente de reprendre la main. Il s'exprimera ce soir sur les lycées, la dette et les carburants. Quelle peut être la réponse du gouvernement alors que sa marge de manœuvre est extrêmement faible ?
Mouvement lycéen : le gouvernement dans l'impasse
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro