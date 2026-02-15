Un circuit de 15 kilomètres sur le sable de la côte d'Opale, 2.800 participants sur différentes épreuves et 700.000 spectateurs attendus: l'Enduropale du Touquet (Pas-de-Calais), plus grande course de motos sur sable au monde selon les organisateurs, fête jusqu'à dimanche sa 50e édition. L'épreuve a notamment pour particularité de mêler pilotes professionnels et amateurs, comme Lucas Colin, pour qui, "pour une personne qui est née dans le Pas-de-Calais, l'Enduropale, c'est mythique, c'est emblématique".
Moto: l'Enduropale du Touquet fête sa 50e édition, 700.000 spectateurs attendus
