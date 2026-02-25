Les motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France insoumise sur la feuille de route énergétique du gouvernement constituent "un désordre politique inutile", cingle Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale.
Motions de censure RN et LFI: "un désordre politique inutile", cingle Lecornu
