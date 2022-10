Motion de censure de la Nupes : le coup politique de Marine Le Pen avec l'apport des voix RN

information fournie par France 24 • 26/10/2022 à 13:31

Le Rassemblement national (RN) a créé la surprise en soutenant une motion de censure de la Nupes. Les Républicains, eux, n’ont pas voté et sont qualifiés de "supplétifs de Macron" par Marine Le Pen. Ce vote embarrasse aussi une partie de la gauche et met en lumière les tensions au sein de la Nupes. De son côté Emmanuel Macron intervient ce mercredi soir sur France 2 pour tenter d’éclaircir sa ligne de politique intérieure. Marc Perelman en parle avec Pierre Jacquemain, éditorialiste politique et David Revault d'Allonnes du JDD.