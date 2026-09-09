La star hollywoodienne Ben Affleck monte sur le tapis rouge pour l’avant-première du film de son frère, Casey Affleck, intitulé « Company ». Une affaire de famille car Casey Affleck y dirige aussi ses deux fils, Atticus et Indiana.
Mostra de Venise : Ben Affleck sur le tapis rouge pour l’avant-première de « Company »
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