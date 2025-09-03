À la Mostra de Venise, Jude Law crée l’événement en incarnant Vladimir Poutine dans "Le Mage du Kremlin". Le festival accueille aussi les nouveaux films de Kathryn Bigelow, Noah Baumbach ou François Ozon.
Mostra de Venise 2025 : Jude Law bluffant en Vladimir Poutine
