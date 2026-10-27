De "Top Chef" à l’étoile Michelin, jusqu’à la Une du Time, il n’aura fallu que six ans à Mory Sacko pour se hisser au sommet. Devenu une icône du cool parisien, courtisé par les plus grandes maisons de mode, de Louis Vuitton à Ralph Lauren, le chef reçoit à sa table Timothée Chalamet, François Hollande ou encore Forest Whitaker.
Mory Sacko, le "samouraï de la gastronomie" qui a conquis la planète
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