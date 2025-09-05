Le couturier italien Giorgio Armani, icône de la mode et bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe, s'est éteint à 91 ans. Il a marqué de son style épuré la mode, mais aussi le design et l'architecture d'intérieur.
Mort du légendaire couturier italien Giorgio Armani à 91 ans
