Une marche en hommage à Quentin Deranque se déroulera samedi 21 février à Lyon sous très haute surveillance, une semaine après la mort du jeune militant d'extrême droite radicale battu à mort. Clovis Casali, journaliste pour FRANCE 24, nous en dit plus depuis Lyon.
Mort de Quentin Deranque : Qui sont les organisateurs de la marche à Lyon ?
