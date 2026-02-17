Sébastien Lecornu appelle LFI à "faire le ménage" dans "ses rangs" mais aussi dans ses "propos" et ses "idées", face à la cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot qui vient de dénoncer "ceux qui instrumentalisent" la mort du militant nationaliste Quentin Deranque pour "salir" LFI. IMAGES
Mort de Quentin Deranque: passe d'armes entre Lecornu et LFI dans l'hémicycle
