En France, l'enquête se poursuit après la mort de Quentin Deranque, ce jeune militant nationaliste de 23 ans, tué jeudi dernier à Lyon. Il a été frappé par au moins six individus. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Depuis longtemps maintenant, la 3ème ville de France est considérée comme l’un des principaux foyers français de confrontation entre les mouvances radicales.
Mort de Quentin Deranque : Lyon, ville des extrêmes ?
