 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de Quentin Deranque : Lyon, ville des extrêmes ?

information fournie par France 24 17/02/2026 à 00:15

En France, l'enquête se poursuit après la mort de Quentin Deranque, ce jeune militant nationaliste de 23 ans, tué jeudi dernier à Lyon. Il a été frappé par au moins six individus. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Depuis longtemps maintenant, la 3ème ville de France est considérée comme l’un des principaux foyers français de confrontation entre les mouvances radicales.

Vidéos les + vues

1

Décès du jeune Quentin à Lyon: "c'était vraiment violent", raconte un témoin la rixe

information fournie par AFP Video 15 févr.
1
2

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
3

Les secrets des glaciers : en Suisse, des glaciologues au secours du climat

information fournie par France 24 16 févr.
4

L'école de samba Academicos de Niteroi ouvre le défilé du carnaval de Rio avec une ode à Lula

information fournie par AFP Video 16 févr.
5

Crues: rues inondées dans une commune en Gironde, la vigilance rouge maintenue

information fournie par AFP Video 16 févr.
6

Uranium : le Niger ouvre la porte à un compromis avec la France

information fournie par France 24 16 févr.
7

Guillaume Grallet : "Il n'est pas trop tard pour rester maître de l'IA, si on attend ce sera encore plus dangereux !"

information fournie par Ecorama 16 févr.
8

Meurtre de Quentin à Lyon: "La violence politique jusqu'au meurtre"

information fournie par France 24 16 févr.
1
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Suicide d'Evaëlle, 11 ans: la professeure fixée en appel sur son sort mi-avril

information fournie par AFP 10 févr.
3

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
4

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
2
5

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
6

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
7

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
8

"Envie de pleurer": des ouvriers face aux dégâts de frappes russes sur une centrale électrique

information fournie par AFP Video 10 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
3

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank