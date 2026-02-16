Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire" après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, roué de coups après des affrontements avec des militants d'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, indique le procureur de Lyon Thierry Dran lors d'une conférence de presse, précisant que l'autopsie a révélé un "traumatisme cranien majeur", mortel à brève échéance. SONORE
Mort de Quentin Deranque: enquête ouverte pour "homicide volontaire" (procureur)
