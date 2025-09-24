Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, de Luchino Visconti à Federico Fellini, sans oublier Sergio Leone. L'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, beauté rebelle du 7ème art, est morte à l'âge de 87 ans. Émission spéciale.
Mort de Claudia Cardinale, l'icône du cinéma des années 60 : "Le cinéma m'a sauvé la vie"
