Les supporters allemands célèbrent à la sortie du Toronto Stadium la victoire 2-1 de la Mannschaft face à la Côte d'Ivoire, tandis que les supporters ivoiriens, déçus mais optimistes, saluent la prestation de leur jeune équipe et espèrent rebondir lors du prochain match.
Mondial-2026: les supporters allemands savourent la victoire, les Ivoiriens gardent espoir
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