Menée 2-0 avec 15 minutes à jouer, l’Argentine a renversé l’Égypte (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Argentins affronteront la Suisse en quarts de finale.
Mondial 2026 : l'Argentine et Leo Messi miraculés contre l'Égypte
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