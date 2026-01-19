Les ministres espagnols et d'autres personnes observent une minute de silence à Madrid en hommage aux victimes de la collision entre deux trains à grande vitesse à Adamuz, qui a fait au moins 39 morts et plus de 120 blessés. IMAGES
Minute de silence à Madrid en hommage aux victimes de la catastrophe ferroviaire en Andalousie
