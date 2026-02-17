Mina Kavani : entre exil et liberté, la scène comme parole

information fournie par France 24 • 17/02/2026 à 17:07

Actrice iranienne en exil, Mina Kavani fait de la scène un lieu d’émancipation. Après des rôles marquants au cinéma aux côtés de Golshifteh Farahani et sous la direction de Jafar Panahi, elle est de retour sur scène avec une pièce puissante alors que l’Iran traverse en ce moment l’une des répressions les plus violentes depuis des décennies. Dans “Ma maison est noire”, elle rend hommage à la grande poétesse Forough Farrokhzad, figure de l’émancipation des femmes iraniennes dans les années 60. Dans ce nouveau numéro d’À l’Affiche présenté par Louise Dupont, Mina Kavani raconte son parcours entre théâtre et cinéma, la violence de l’exil, et l'amour qu'elle porte à son pays qui lui manque tant.