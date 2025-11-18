Le chancelier allemand Friedrich Merz reçoit le Président français Emmanuel Macron à Berlin, pour clôturer un sommet consacré à la souveraineté technologique en Europe. IMAGES
Merz reçoit Macron en Allemagne pour aborder la souveraineté numérique en Europe
