Emmanuel Macron estime que la décision de la Commission européenne d'appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec le Mercosur était "une mauvaise surprise" pour la France, qui y était opposée, et "une mauvaise manière" pour le Parlement européen.
Mercosur: "mauvaise suprise" et "mauvaise manière" de la Commission européenne (Macron)
