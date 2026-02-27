 Aller au contenu principal
Mercosur: "mauvaise suprise" et "mauvaise manière" de la Commission européenne (Macron)

information fournie par AFP Video 27/02/2026 à 13:55

Emmanuel Macron estime que la décision de la Commission européenne d'appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec le Mercosur était "une mauvaise surprise" pour la France, qui y était opposée, et "une mauvaise manière" pour le Parlement européen.

Agriculteurs en colère
Emmanuel Macron
1 commentaire

  • 14:16

    Postures, juste des postures, rien que des postures...

