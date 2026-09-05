Mercato : pourquoi les joueurs africains valent-ils désormais plus de 100 millions d’euros ?

information fournie par France 24 • 05/09/2026 à 23:09

Les joueurs africains affolent les compteurs du mercato mondial. L’Ivoirien Yan Diomandé est devenu le joueur africain le plus cher de l’histoire avec son transfert au Real Madrid pour 125 millions d’euros hors bonus. Le Marocain Ayyoub Bouaddi a lui rejoint Manchester City dans une opération pouvant atteindre 100 millions d’euros.

Des montants records pour des joueurs très jeunes, dans un marché également dopé par la Coupe du monde 2026.

Pourquoi les grands clubs européens investissent-ils désormais autant sur les talents africains ? Assiste-t-on à une reconnaissance durable de leur valeur ? Et surtout, cette manne financière profite-t-elle réellement au football et aux structures de formation en Afrique ?

Décryptage dans le Journal de l’Afrique avec Karim Baldé.