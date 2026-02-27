"Je voulais dire +Epstine+ pardon, ça fait plus russe +Epstine+", lance Jean-Luc Mélenchon dans un meeting à Lyon jeudi soir. Le leader de LFI a suscité l'indignation et déclenché de nouvelles accusations d'antisémitisme après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein", le criminel sexuel new-yorkais, dont le dossier éclabousse des responsables économiques et politiques du monde entier.
Mélenchon ironise sur la prononciation de "Epstein"
