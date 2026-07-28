Face à la multiplication des méga-feux, une nouvelle industrie est en train d'émerger. Caméras intelligentes, capteurs, drones et satellites promettent de détecter un départ d'incendie avant qu'il ne devienne incontrôlable. Un marché estimé à un milliard de dollars qui pourrait être multiplié par 2,5 d'ici dix ans.
Méga-feux : les start-up dopées à l'IA à l'assaut des incendies
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