Le Maroc a décrété jeudi l'état de catastrophe naturelle pour les quatre régions les plus touchées par de récentes inondations et débloqué près de 300 millions d'euros pour soutenir les populations de ces zones agricoles très importantes.
Maroc: dans le nord-ouest inondé, des agriculteurs ont "tout perdu"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro