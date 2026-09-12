Maroc : Abdelmalek Alaoui, la puissance peut-elle profiter à tous ?

information fournie par France 24 • 12/09/2026 à 22:29

Le Maroc est-il devenu une puissance régionale ? Et surtout : cette puissance profite-t-elle à tous ?

Dans "Maroc, le défi de la puissance" (Ed. Du cherche Midi), l’économiste, entrepreneur et essayiste Abdelmalek Alaoui retrace 70 ans de transformation du Royaume. Industrialisation, infrastructures, investissements en Afrique, diplomatie : le Maroc a incontestablement changé de dimension.

Mais l’auteur pointe également les fragilités du modèle : chômage des jeunes, inégalités territoriales, difficultés à mieux partager les fruits de la croissance et responsabilité des élites. Dans le Journal de l’Afrique, Fatimata Wane l’interroge aussi sur son propre parcours : la réussite, les échecs, la transmission et cette question essentielle pour le continent : à quoi doit servir la réussite individuelle si elle ne bénéficie pas aux générations qui suivent ?