Marine Le Pen peut-elle gagner ? Nouveau duel face à Emmanuel Macron au 2nd tour

information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 20:30

Le premier tour de l'élection présidentielle française a donné ses résultats. Le duel du second tour opposera une nouvelle fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats ont déjà démarré la bataille sur le terrain, dans le Nord pour le président sortant, dans l'Yonne pour son adversaire du Rassemblement national. Un second tour qui demeure incertain. Selon la dernière projection IPSOS, Emmanuel Macron l'emporterait à 54% contre 46% pour Marine le Pen si l'élection avait lieu demain.