Au menu de L'Essentiel politique, les candidats en campagne à la Braderie de Lille, Jordan Bardella critiqué pour son pacte migratoire avec Nigel Farage, et Marine Le Pen toujours en tête des sondages. Avec Emilie Zapalski, éditorialiste et conseillère en communication.
Marine Le Pen en tête des intentions de vote : "Ca peut encore bouger"
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