La cheffe de file de l'extrême droite Marine Le Pen a été condamnée mardi en appel à 45 mois d'inéligibilité dont 15 mois ferme, déjà purgés, ce qui lui permet a priori de se présenter à la présidentielle, mais sa candidature reste incertaine en raison de sa condamnation à un an de prison ferme sous bracelet électronique.
Marine Le Pen, condamnée en appel mais éligible en 2027
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