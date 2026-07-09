Double lauréate du Booker Prize, Margaret Atwood consacre depuis quatre décennies son œuvre à mettre en garde contre ce qui se produit lorsque la démocratie, les droits des femmes et la liberté d’expression commencent à s’éroder. Aujourd’hui, de nombreux lecteurs estiment que le monde a fini par rattraper sa fiction.
Margaret Atwood : "La Servante écarlate ne ressemble plus à une œuvre de fiction"
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