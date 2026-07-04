Derrière une banderole "Louis, on t'aime", environ 500 personnes participent à Carcassonne à une marche blanche pour Louis, 17 ans, mort fin juin des suites d'un passage à tabac lors d'un guet-apens filmé par ses agresseurs, à l'appel du père de l'adolescent. Une nouvelle marche doit avoir lieu à Narbonne dimanche 5 juillet à l'appel de la famille maternelle de Louis. IMAGES
Marche blanche à Carcassonne en hommage à Louis, 17 ans, tué dans un guet-apens
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro