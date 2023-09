Marc Touati : "Le gouvernement dit que les impôts n'augmenteront pas, mais les taxes ne font qu'augmenter !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 05/09/2023 à 14:05

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 5 septembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le risque d'effondrement du marché immobilier, le ralentissement économique en zone euro, la pression fiscale et le déficit public français, l'inflation persistante, et les niveaux des marchés boursier.