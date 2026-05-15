Fin de la visite de 2 jours de Donald Trump en Chine. Le président américain assure avoir décroché des accords commerciaux "fantastiques" et une offre d'aide chinoise pour débloquer le détroit d'Ormuz. La Chine elle, semble avoir fait valoir son point de vue sur la question de Taïwan, que le président Trump met en garde "contre toute déclaration d'indépendance". Marc Julienne, directeur du Centre Asie à l'Ifri, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Marc Julienne: "le rééquilibrage du rapport avec les Etats-Unis, c'est un tour de force de la Chine"
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