"230 actions sur la voie publique, 95 tentatives de blocage de sites et 10.000 personnes engagées" ont été dénombrées à 10h dans toute la France, annonce le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau à l'issue d'une réunion de la cellule interministérielle de crise à Beauvau consacrée à la mobilisation sociale. SONORE
Manifestations: "10.000 personnes engagés et 58 arrestations" à 10h00 (Retailleau)
