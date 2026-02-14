Plusieurs milliers de Kurdes manifestent à Strasbourg pour demander la libération par la Turquie du leader kurde historique et fondateur du PKK Abdullah Öcalan, détenu depuis 26 ans au large d'Istanbul. IMAGES
Manifestation à Strasbourg pour la libération du leader kurde Abdullah Öcalan
