Face à une foule de ses partisans, le maire de New York, très marqué à gauche, Zohran Mamdani, a célébré dimanche ses 100 jours à la tête de la mégapole.
Mamdani marque ses 100 premiers jours comme maire de New York
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