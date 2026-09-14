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Mali : le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb à Bamako pour relancer la coopération

information fournie par France 24 14/09/2026 à 23:02

Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb est arrivé lundi à Bamako pour une visite visant à consolider le rapprochement entre l'Algérie et le Mali, après plus d'un an de fortes tensions diplomatiques entre les deux voisins sahéliens. Cette visite intervient trois semaines après celle effectuée le 24 août par Abdoulaye Maïga à Alger. Le Premier ministre malien avait été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et lui avait transmis un message du chef de la transition malienne.

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