Le musicien malien Boncana Maïga est décédé à Bamako à l’âge de 77 ans. Compositeur, arrangeur, chef d’orchestre et flûtiste, il fut l’un des grands artisans du pont musical entre l’Afrique de l’Ouest et Cuba. Cofondateur du projet Africando, il a marqué durablement l’histoire de la salsa africaine et des musiques populaires ouest-africaines. Le Journal de l’Afrique lui rend hommage avec deux invités, Mory Touré (acteur culturel et collaborateur de Boncana Maiga) et Richard Minier (réalisateur d’Africa Mia) pour décrypter son héritage et son influence.
Mali : décès du maestro Boncana Maïga, légende afro-cubaine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro