Mali : décès du maestro Boncana Maïga, légende afro-cubaine

information fournie par France 24 28/02/2026 à 22:33

Le musicien malien Boncana Maïga est décédé à Bamako à l’âge de 77 ans. Compositeur, arrangeur, chef d’orchestre et flûtiste, il fut l’un des grands artisans du pont musical entre l’Afrique de l’Ouest et Cuba. Cofondateur du projet Africando, il a marqué durablement l’histoire de la salsa africaine et des musiques populaires ouest-africaines. Le Journal de l’Afrique lui rend hommage avec deux invités, Mory Touré (acteur culturel et collaborateur de Boncana Maiga) et Richard Minier (réalisateur d’Africa Mia) pour décrypter son héritage et son influence.

