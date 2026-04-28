Le chef de la junte malienne Assimi Goïta, qui n'était plus apparu depuis les attaques rebelles sans précédent de samedi, a reçu mardi 28 avril l'ambassadeur de Russie dans le pays, selon la présidence malienne qui a publié des photos de l'entretien. Les précisions de notre correspondant régional Serge Daniel.
Mali : Assimi Goïta a reçu l'ambassadeur de Russie, selon la présidence, qui publie des photos
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