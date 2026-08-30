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Mali–Algérie : réconciliation ou mariage de raison face à la crise au Sahel ?

information fournie par France 24 30/08/2026 à 22:28

Après quinze mois de crise diplomatique, le Mali et l’Algérie renouent le dialogue. Retour des ambassadeurs, réouverture des espaces aériens et visite du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Alger : le dégel est spectaculaire. Mais les contentieux qui avaient conduit à la rupture ont-ils vraiment disparu ? Le Nord-Mali, le rôle de l’Algérie, la question des groupes armés et la stratégie sécuritaire restent au cœur des divergences. Alors que plusieurs libérations de militaires détenus dans le Nord ont également eu lieu ces dernières semaines, une question se pose : assiste-t-on au retour de la négociation dans le jeu sahélien ? Décryptage dans le Focus politique avec le sociologue malien Mohamed Amara, auteur de "Marchands d’angoisse : Le Mali tel qu’il est, tel qu’il devrait être."

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