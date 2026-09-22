Ces derniers jours, le groupe djihadiste a attaqué à plusieurs reprises l’armée malienne et son partenaire russe, à Dioura et Sévaré. Face à la situation, Assimi Goïta a mené une réunion à Bamako, dimanche. Les faits et l’analyse de Wassim Nasr.
Mali : 150 morts après plusieurs attaques du JNIM
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