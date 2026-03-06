“Madame Bovary, ma mère et moi” Samira EL Ayachi présente un roman sensible, intime et politique

information fournie par France 24 • 06/03/2026 à 22:39

Dans son nouveau roman Madame Bovary, ma mère et moi, la romancière Samira El Ayachi revisite le chef-d’œuvre de Gustave Flaubert à travers une histoire intime et contemporaine.

Le livre suit Salwa, une femme qui découvre qu’elle ne sait presque rien du passé de sa mère et part à la recherche de l’histoire silencieuse de trois générations de femmes.

Entre mémoire familiale, immigration et quête d’émancipation, le roman explore aussi un sujet rarement abordé : la santé mentale des femmes immigrées arrivées en France dans les années 1980.

Samira El Ayachi est l’invitée de Fatimata Wane dans le Journal de l’Afrique sur France 24.