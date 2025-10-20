Le président français Emmanuel Macron rencontre le Premier ministre slovène Robert Golob à Portoroz. Les pays méditerranéens de l'UE se retrouveront dans la slovène pour leur sommet annuel du Med9, avec le roi Abdallah II de Jordanie, pour discuter de leur possible contribution à l'avenir de la bande de Gaza après l'accord de cessez-le-feu. Emmanuel Macron participe à ce sommet, comme chaque année, avant d'enchaîner avec une visite bilatérale jusqu'à mardi en Slovénie, a annoncé vendredi la présidence française à la presse. IMAGES
Macron rencontre le PM slovène avant une réunion des pays méditerranéens
