Le procès d'un homme de 50 ans accusé d'avoir tué son ex-compagne à l'arme blanche en 2022 devant trois de leurs enfants âgés de 3 à 13 ans a débuté mercredi devant les assises du Rhône à Lyon.
Lyon: un homme jugé pour le meurtre de son ex-compagne devant leurs enfants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro