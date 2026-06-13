Lutte contre les violences sexuelles : Comment protéger les enfants en France ?

information fournie par France 24 • 13/06/2026 à 17:04

Le deuil et la détresse de la famille de la petite Lyhanna. "Nous ne disons pas au revoir à un symbole ou à une lutte, mais à une enfant de 11 ans et demi", ces mots prononcés par le maire de Fleurance, étaient aussi adressés aux parents de la jeune fille. Une question se pose aujourd’hui : sommes-nous face à un moment de bascule ou, passées l’émotion et la colère, finirons-nous par oublier encore et encore…