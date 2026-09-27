Après deux jours à Paris où il a attiré plus d'un million de personnes, Léon XIV poursuit à Lourdes sa visite en France en rencontrant les évêques de la Conférence épiscopale de France et en se recueillant devant une photo d'enfant représentant les victimes de violences sexuelles.
Lourdes: le pape Léon XIV rencontre les évêques de la Conférence épiscopale de France
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