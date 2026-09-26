Ils ont entre 75 et 101 ans, résident en Ehpad, et sont les principaux acteurs du spectacle "Miroir Miroir", une création chorégraphique intergénérationnelle présentée vendredi 25 septembre à Paris, qui interroge la place des personnes âgées dans la société.
Danse: des résidents d'Ehpad se mettent en scène
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro