Les Bleus se sont imposés contre la Turquie à Izmit, avec un but de Kylian Mbappé. Le capitaine s'est également blessé au genou et sera absent pour les autres rencontres de Ligue des nations durant les prochaines semaines.
L'Équipe de France s'impose en Turquie pour la première de Zinédine Zidane
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