Le groupe de rock irlandais U2 a donné vendredi un concert surprise depuis le balcon d’un café à Dublin, pour marquer le 50e anniversaire de sa formation en 1976.
Le groupe U2 en concert surprise à Dublin pour ses 50 ans
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