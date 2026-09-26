Le pape Léon XIV rencontrait samedi des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes, à l’Institut catholique de Paris, lors de la deuxième journée de sa visite en France.
Le pape Léon XIV à l’Institut catholique de Paris
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