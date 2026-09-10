Les premiers visiteurs se pressaient jeudi matin pour aller au British Museum découvrir l'exposition consacrée à la tapisserie de Bayeux venue tout droit de Normandie pour une année de prêt.
Londres: les premiers visiteurs se pressent pour voir la tapisserie de Bayeux
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