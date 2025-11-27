 Aller au contenu principal
Ligue des Champions : Paris s'impose grâce à un triplé de Vitinha

information fournie par France 24 27/11/2025 à 07:17

Le PSG a été mené à deux reprises mais a fini par s'imposer (5-3) face à Tottenham grâce notamment à un triplé de Vitinha. Avec cette victoire, Paris est 2e de cette phase de ligue.

