Le PSG a été mené à deux reprises mais a fini par s'imposer (5-3) face à Tottenham grâce notamment à un triplé de Vitinha. Avec cette victoire, Paris est 2e de cette phase de ligue.
Ligue des Champions : Paris s'impose grâce à un triplé de Vitinha
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro